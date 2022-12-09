Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Японія передасть Україні першу партію генераторів уже в грудні

 

У рамках першого етапу допомоги Японія надасть Україні 242 генератори, Частина з них буде доставлена в Україну вже в середині грудня цього року.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики України за результатами зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка з керівництвом Японського агентства міжнародного співробітництва (Japan International Cooperation Agency, JICA).

Сторони обговорили потреби українських енергетичних компаній та екстрену підтримку з боку Японії для забезпечення стабільної роботи енергосистеми після ударів російських окупантів.

Як повідомляється, зараз відбувається процес узгодження специфікацій обладнання для другого пакету допомоги. Другий етап передбачатиме постачання трансформаторів, вимикачів, роз'єднувачів, кабелів, проводів, ізоляторів та іншого обладнання.

"Зараз ми шукаємо всі можливі шляхи для забезпечення термінового ремонту зруйнованих Росією енергооб'єктів і потребуємо потужної підтримки з боку міжнародної спільноти. Ми дуже вдячні Японії за підтримку України, особливо в питаннях допомоги з обладнанням, яке необхідне нашим енергетичним компаніям невідкладно", - сказав Галущенко.

Японська сторона висловила підтримку українському народу та підтвердила готовність у подальшій допомозі та поглибленні співпраці.

Також учасники зустрічі обговорили перспективи та можливості співробітництва для відновлення енергетичного сектору України у довгостроковій перспективі.

У контексті майбутньої відбудови та розвитку української енергосистеми японська сторона висловила зацікавленість у наданні професійної експертизи з огляду на свій досвід із застосування кращих практик енергоефективності та поширення інноваційних підходів до сталого розвитку енергетичного сектору.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Японія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,4629
  0,0603
 0,16

Курс обміну валют на сьогодні, 09:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3925  0,01 0,02 40,1815  0,01 0,01
EUR 40,7275  0,10 0,23 41,7900  0,10 0,23

Міжбанківський ринок на вчора, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9290  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес