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Японія передасть Україні першу партію генераторів уже в грудні
08:51 09.12.2022 |
У рамках першого етапу допомоги Японія надасть Україні 242 генератори, Частина з них буде доставлена в Україну вже в середині грудня цього року.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики України за результатами зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка з керівництвом Японського агентства міжнародного співробітництва (Japan International Cooperation Agency, JICA).
Сторони обговорили потреби українських енергетичних компаній та екстрену підтримку з боку Японії для забезпечення стабільної роботи енергосистеми після ударів російських окупантів.
Як повідомляється, зараз відбувається процес узгодження специфікацій обладнання для другого пакету допомоги. Другий етап передбачатиме постачання трансформаторів, вимикачів, роз'єднувачів, кабелів, проводів, ізоляторів та іншого обладнання.
"Зараз ми шукаємо всі можливі шляхи для забезпечення термінового ремонту зруйнованих Росією енергооб'єктів і потребуємо потужної підтримки з боку міжнародної спільноти. Ми дуже вдячні Японії за підтримку України, особливо в питаннях допомоги з обладнанням, яке необхідне нашим енергетичним компаніям невідкладно", - сказав Галущенко.
Японська сторона висловила підтримку українському народу та підтвердила готовність у подальшій допомозі та поглибленні співпраці.
Також учасники зустрічі обговорили перспективи та можливості співробітництва для відновлення енергетичного сектору України у довгостроковій перспективі.
У контексті майбутньої відбудови та розвитку української енергосистеми японська сторона висловила зацікавленість у наданні професійної експертизи з огляду на свій досвід із застосування кращих практик енергоефективності та поширення інноваційних підходів до сталого розвитку енергетичного сектору.
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