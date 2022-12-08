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АНАЛІТИКА

Україна за два тижні імпортувала електрогенератори на $60 мільйонів, – Мінекономіки

 

Україна за два тижні імпортувала електрогенератори та генераторне обладнання на $60 млн.

Про це повідомив перший заступник міністра економіки Денис Кудін у ході дискусії Центру економічної стратегії, передає Інтерфакс-Україна.

"Другою статтею імпорту за останні два тижні стали генератори та генераторне обладнання. Другою після пального. Ми за ці два тижні завезли такого обладнання на $60 млн, а, судячи з того, що відомо від компаній, обсяги генераторів, які знаходяться в дорозі з очікуваннями поставки у другій половині грудня, січні, лютому та березні просто зашкалюють", - сказав Кудін.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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