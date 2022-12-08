Фінансові новини
- |
- 08.12.22
- |
- 18:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Словаччина передасть Україні близько 300 генераторів для цивільних об'єктів – Кулеба
17:37 08.12.2022 |
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про плани Словаччини передати українській стороні близько 300 генераторів до кінця поточного року.
"Україна дуже цінує допомогу Словаччини в подоланні енергетичної кризи, зокрема плани передати вже цього місяця близько 300 генераторів", - сказав Кулеба на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Словаччини Растиславом Качером у Києві в четвер.
Відповідаючи на запитання журналістів про цільове використання допомоги, він сказав, що "надані генератори насамперед мають допомогти цивільним - школам, лікарням; це ті, кому потрібно насамперед допомогти". "Ми маємо допомогти цивільним пережити цю зиму, тому що ми можемо передбачати складності, і вже є складнощі від ракетних нападів із боку Росії", - додав міністр.
Глава зовнішньополітичного відомства також подякував словацькому колезі за надану військову та гуманітарну допомогу і повідомив про підписання меморандуму про співпрацю між відомствами.
"Сьогодні ми підписали меморандум про співпрацю між Міністерством закордонних справ України та Словаччини. Він визначає подальші цілі двосторонньої співпраці, уточнює форми нашої взаємодії на міжнародній арені", - сказав Кулеба.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Закон про медіа впроваджує цензуру до онлайн видань
ТОП-НОВИНИ
|Сенат США розгляне резолюцію про визнання дій РФ геноцидом проти українського народу
|Єврокомісія підготувала 9-й пакет санкцій проти РФ: ще три банки, 200 осіб та обмеження експорту
|Німеччина передала Україні бронеавтомобілі Dingo, анонсувала додаткові САУ калібру 155 мм
|Зеленський став людиною року за версією Time
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Словаччина передасть Україні близько 300 генераторів для цивільних об'єктів – Кулеба
|Ціни на нафту прискорили підйом, Brent - $78,33 за барель
|Мінекономіки почало перезапуск наглядової ради «Нафтогазу»: оголосило конкурс на 4 посади
|У листопаді експорт агропродукції збільшився на 4% до 7,2 млн тонн, - УКАБ
|Ринок електромобілів України з початку року зріс на 55%
|Кількість нових ФОПів скоротилася на чверть
Бізнес
|Amazon Web Services надає Україні $75 млн на хмарні технології
|Ілон Маск анонсував перше вживлення чіпа в мозок людини
|Міжнародний експеримент із чотириденним робочим тижнем визнали успіхом: задоволені всі
|Препарат леканемаб став проривом у лікуванні хвороби Альцгеймера
|Corning анонсувала захисне скло Gorilla Glass Victus 2, здатне виживати під час падіння на бетон з висоти до 1 метра
|Засновник Alibaba переїхав до Японії через тиск китайської влади, - Financial Times
|Starlink підвищує абонплату для українців з $60 до $75 на місяць, а вартість обладнання — з $600 до $700