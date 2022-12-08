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АНАЛІТИКА

З початку війни Україна отримала 176 вантажів з енергетичним обладнанням

 

З початку війни Україна отримала 176 вантажів вагою 1907 тонн гуманітарної допомоги щодо матеріалів та енергетичного обладнання з країн ЄС та Великої Британії. Про це розповів у інтерв'ю LIGA.net заступник міністра енергетики Ярослав Демченков.

"З початку війни ми отримали 176 вантажів гуманітарної допомоги з країн ЄС та Великої Британії. Це близько 1907 тонн матеріалів і обладнання. Днями надійде значна допомога від Франції, Японії, США, Канади", - сказав заступник міністра. 

За його словами, Україна готувалася до обстрілів енергетичної інфраструктури з боку Росії. Через це всі українські енергетичні компанії зробили певний запас обладнання.

"Щоб ви розуміли, наші запаси обладнання були набагато більшими, ніж у країнах ЄС. Ми розуміли, що Росія почне бити по енергетичній інфраструктурі, але ніхто навіть не міг уявити, що вони будуть настільки масштабними", - зазначив чиновник.

Для зручності, за словами заступника міністра, Україна створила спеціальний хаб, де все обладнання, отримане Україною, перевіряється, ремонтується та обліковується. "У цілях безпеки я не буду говорити деталі, але він досить зручно географічно розташований, щоб швидко та без проблем транспортувати те чи інше обладнання з пункту "А" до пункту "Б", - сказав він.

Демченков також зазначив, що не всі європейські логістичні компанії згодні завозити в Україну устаткування. "Завозять українські компанії, десь нам допомагає Енергетичне Співтовариство. Також активно допомагає українсько-німецьке енергетичне партнерство GIZ і Go Local", - сказав він.
 

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