Фінансові новини
- |
- 08.12.22
- |
- 12:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
З початку війни Україна отримала 176 вантажів з енергетичним обладнанням
11:01 08.12.2022 |
З початку війни Україна отримала 176 вантажів вагою 1907 тонн гуманітарної допомоги щодо матеріалів та енергетичного обладнання з країн ЄС та Великої Британії. Про це розповів у інтерв'ю LIGA.net заступник міністра енергетики Ярослав Демченков.
"З початку війни ми отримали 176 вантажів гуманітарної допомоги з країн ЄС та Великої Британії. Це близько 1907 тонн матеріалів і обладнання. Днями надійде значна допомога від Франції, Японії, США, Канади", - сказав заступник міністра.
За його словами, Україна готувалася до обстрілів енергетичної інфраструктури з боку Росії. Через це всі українські енергетичні компанії зробили певний запас обладнання.
"Щоб ви розуміли, наші запаси обладнання були набагато більшими, ніж у країнах ЄС. Ми розуміли, що Росія почне бити по енергетичній інфраструктурі, але ніхто навіть не міг уявити, що вони будуть настільки масштабними", - зазначив чиновник.
Для зручності, за словами заступника міністра, Україна створила спеціальний хаб, де все обладнання, отримане Україною, перевіряється, ремонтується та обліковується. "У цілях безпеки я не буду говорити деталі, але він досить зручно географічно розташований, щоб швидко та без проблем транспортувати те чи інше обладнання з пункту "А" до пункту "Б", - сказав він.
Демченков також зазначив, що не всі європейські логістичні компанії згодні завозити в Україну устаткування. "Завозять українські компанії, десь нам допомагає Енергетичне Співтовариство. Також активно допомагає українсько-німецьке енергетичне партнерство GIZ і Go Local", - сказав він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Закон про медіа впроваджує цензуру до онлайн видань
ТОП-НОВИНИ
|Сенат США розгляне резолюцію про визнання дій РФ геноцидом проти українського народу
|Єврокомісія підготувала 9-й пакет санкцій проти РФ: ще три банки, 200 осіб та обмеження експорту
|Німеччина передала Україні бронеавтомобілі Dingo, анонсувала додаткові САУ калібру 155 мм
|Зеленський став людиною року за версією Time
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Уряд перерахував місцевим бюджетам понад 123 мільярди
|Нафта відновлюється після мінімумів 2022 року на очікуваннях попиту в Китаї та затримці танкерів
|Українці в листопаді перевели в готівку на 43% більше коштів через торговельні термінали ПриватБанку на касах торговельних точок
|Споживчі настрої українців покращилися у листопаді, – дослідження
|З початку війни Україна отримала 176 вантажів з енергетичним обладнанням
|До суспільно корисних робіт залучено майже 3 тисячі безробітних у семи регіонах
|Закон про медіа впроваджує цензуру до онлайн видань
Бізнес
|Amazon Web Services надає Україні $75 млн на хмарні технології
|Ілон Маск анонсував перше вживлення чіпа в мозок людини
|Міжнародний експеримент із чотириденним робочим тижнем визнали успіхом: задоволені всі
|Препарат леканемаб став проривом у лікуванні хвороби Альцгеймера
|Corning анонсувала захисне скло Gorilla Glass Victus 2, здатне виживати під час падіння на бетон з висоти до 1 метра
|Засновник Alibaba переїхав до Японії через тиск китайської влади, - Financial Times
|Starlink підвищує абонплату для українців з $60 до $75 на місяць, а вартість обладнання — з $600 до $700