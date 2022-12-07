Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Туреччина може постачати електрику Україні за допомогою плавучих станцій у Румунії

Туреччина може постачати електрику Україні за допомогою плавучих станцій у Румунії

 

Туреччина може постачати Україні електрику за допомогою плавучих станцій у Румунії та Молдові. Мова йде про постачання 300-400 МВт електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора турецької компанії Karpowership Зейнеп Харезі в інтерв'ю Anadolu.

За її словами, компанія може постачати об'єм електроенергії, якої вистачить для забезпечення близько мільйона домогосподарств. Переговори з цього питання вже розпочалися.

"Зараз ми ведемо переговори з Україною, включаючи Організацію Об'єднаних Націй (ООН) та деякі інші організації з надання допомоги, щодо забезпечення близько 300 або 400 мегаватів електроенергії силовими кораблями, намагаючись знайти найкраще рішення щодо того, як і де розгорнути станції", - сказала Харезі.

Вона пояснила, що з урахуванням безпеки плавучі станції краще розмістити в портах Молдови та Румунії, з яких потім електроенергія буде передаватись лініями електропередачі в Україну. Гендиректор компанії наголосила, що мова йде про 3-4 станції.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,5232
  0,3182
 0,83

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4621  0,04 0,09 40,2221  0,09 0,24
EUR 40,7052  0,10 0,24 41,8076  0,16 0,39

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес