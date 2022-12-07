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АНАЛІТИКА

Нідерланди запропонували нову ідею, щоб запобігти стрибкам цін на газ у ЄС

 

Нідерланди запропонували нову ідею щодо запобігання стрибкам цін на газ у ЄС у документі, поширеному в столицях європейських країн.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Euractiv з посиланням на документ.

Країни ЄС наразі намагаються знайти спільну мову з питання обмеження цін на газ до зустрічі міністрів енергетики країн ЄС 13 грудня, де, як очікується, буде досягнуто згоди.

Напередодні цієї зустрічі Нідерланди запропонували свою ідею в документі, направленому в столиці країн ЄС 2 грудня. Вона полягає в тому, щоб обмежити вартість закупівель газу так званими "нечутливими до ціни" покупцями, наприклад, тими, які підтримуються урядами або юридично зобов'язані купувати газ для заповнення сховищ напередодні зими.

Попит з боку цих гравців підштовхнув ціни на газ у серпні 2022 року, спричинивши різке зростання цін на головному торговельному вузлі ЄС, ідеться в документі.

Скупка газу для зберігання зазвичай відбувається у відносно короткі терміни і "в таких масштабах", що може вплинути на ціну або навіть встановити її, особливо коли у декого є "практично необмежені ресурси для купівлі", пояснюється в документі.

Щоб уникнути повторного стрибка цін через такий попит, у нідерландському документі пропонується обмеження, яке може застосовуватися до таких покупців цілий рік і буде ширшим за охопленням і нижчим, ніж поточна пропозиція Комісії щодо обмеження. Воно також переглядатиметься щомісяця, щоб не ставити під загрозу енергетичну безпеку ЄС.

Це також дасть змогу уникнути труднощів на фінансових ринках і знизити ціни, стверджується в документі.

Нідерланди завжди з обережністю ставилися до введення обмеження ціни на газ, і Гаага вельми критично оцінила пропозицію Єврокомісії про введення обмеження.
Ключові теги: ЄС
 

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