Фонд Говарда Баффета надасть Україні генератори великої потужності на суму $30 млн - Кулеба

Фонд Говарда Баффета надасть Україні енергетичне обладнання, перша партія генераторів прибуде до України наступного тижня, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Я вдячний фонду Говарда Баффета, який надасть Україні енергетичне обладнання - генератори великої потужності на суму $30 млн. Перша партія - вісім генераторів - прибуде до України наступного тижня", - сказав Кулеба на брифінгу у вівторок.

Міністр наголосив, що це є результатом зустрічей та домовленостей між президентом України Володимиром Зеленським та американським бізнесменом та філантропом Говардом Баффетом.

Він також поінформував, що Нідерланди виділили 26 надпотужних трансформаторів, запчастини та обладнання. У свою чергу Міністерство клімату та довкілля Польщі передало 42 км кабелю, 259 трансформаторів, обмежувачі потоку, роз'єднувачі.

"Усе обладнання очікує технічної оцінки й готується до відправлення в Україну", - повідомив міністр.

Окрім того, планується відправлення в Україну низки потужних трансформаторів від Чехії.

