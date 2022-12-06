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Дефіцит потужності в енергосистемі нині становить 19% від прогнозного споживання - Шмигаль
17:19 06.12.2022 |
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що дефіцит потужності в енергосистемі нині становить 19% від прогнозного споживання.
"Попри влучення в окремі об'єкти енергетичної інфраструктури, енергетики обіцяють вже найближчими днями ліквідувати наслідки вчорашніх обстрілів. Однак ми розуміємо, що дефіцит потужності в енергосистемі зберігатиметься і надалі. Наразі він становить 19% від прогнозного споживання", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.
За його словами, за останні місяці від масованих атак росіян зазнали пошкоджень 35% ключових об'єктів магістральних мереж.
"На 70% із них "прилітало" двічі й більше разів. Учора по одній із підстанцій на Одещині ворог випустив відразу сім ракет. Тому в країні продовжують діяти графіки відключень", - підсумував він.
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