Дефіцит потужності в енергосистемі нині становить 19% від прогнозного споживання - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що дефіцит потужності в енергосистемі нині становить 19% від прогнозного споживання.

"Попри влучення в окремі об'єкти енергетичної інфраструктури, енергетики обіцяють вже найближчими днями ліквідувати наслідки вчорашніх обстрілів. Однак ми розуміємо, що дефіцит потужності в енергосистемі зберігатиметься і надалі. Наразі він становить 19% від прогнозного споживання", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, за останні місяці від масованих атак росіян зазнали пошкоджень 35% ключових об'єктів магістральних мереж.

"На 70% із них "прилітало" двічі й більше разів. Учора по одній із підстанцій на Одещині ворог випустив відразу сім ракет. Тому в країні продовжують діяти графіки відключень", - підсумував він.

