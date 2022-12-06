ДТЕК повідомив про відновлення роботи об'єктів критичної інфраструктури Одеси

Енергохолдинг ДТЕК, чий оператор системи розподілу "ДТЕК Одеські електромережі" працює в Одеській області, повідомив про відновлення роботи критичної інфраструктури в обласному центрі, передає Енергореформа.

"Критична інфраструктура Одеси працює. Після вчорашніх обстрілів вже вдалося відновити подачу електроенергії лікарням, теплопостачальникам та водоканалам", - йдеться у повідомленні холдингу в телеграм-каналі 6 грудня по обіді.

Там зазначається, що енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло всім мешканцям міста

Як повідомяла Енергореформа, міністр енергетики Герман Галущенко прогнозує провернення електропостачання споживачам Одеської області у вівторок, 6 грудня, до кінця дня.

В офіційному телеграм-каналі Одеської міської ради зазначається, що на ранок 6 грудня всі лікарні та пологові будинки міського підпорядкування забезпечені електроенергією, водою та теплом, запущено всі 11 великих котелень, також працює 12 малих (всього їх 146).

За інформацією міськради, водопостачання відновлено в усіх районах міста, у мікрорайони, де його немає, воду підвозять.

За словам голови Одеської ОВА Максима Марченка, до обіду 6 грудня електропостачання побутових споживачів почало з'являтися в низці районів Одеси.