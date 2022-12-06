Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Енергосистема України поступово відновлюється після 8-ї масованої ракетної атаки ворога - «Укренерго»

 

Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" повідомляє про поступове відновлення енергосистеми України після восьмої масованої атаки росіян 5 грудня.

"На відновлення обсягів виробництва електроенергії до рівня, який був до ракетної атаки 5 грудня, потрібно ще кілька діб. Наразі всім областям доведено ліміти споживання електроенергії. На жаль, вже є регіони, де перевищено ліміти споживання, тому застосовано режим аварійних відключень", - описала ситуацію "Укренерго" у своєму телеграм-каналі у вівторок.

Там пояснили, що аварійні відключення - це вимушений крок для збереження балансу в енергосистемі.

"Залежно від того, як буде відновлюватись виробництво електроенергії, ліміти на її споживання теж будуть змінюватись", - зазначили в НЕК, додавши, що через пошкодження деяких електростанцій та частини електромереж в енергосистемі країни знизилося виробництво електроенергії, тому тимчасово було застосовано аварійні відключення,

Водночас компанія наголосила, що завдяки блискучій роботі сил протиповітряної оборони, що знищили понад 60 ракет із 70, ворог не досягнув поставлених цілей - завдати енергосистемі такого самого обсягу пошкоджень, які були під час атаки 23 листопада, й занурити Україну в темряву та холод.

У компанії зазначили, що ремонтні бригади роблять усе можливе, щоб подати електропостачання за резервними схемами там, де це можливо. Зокрема, у більшій частині Одеської області, яка разом із Київською постраждала найбільше, вже відновлено енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури: лікарень, котелень, водоканалів.

Як повідомлялося, за інформацією голови Київської ОВА Олексія Кулеби, без світла залишається приблизно половина області. ДТЕК зі свого боку повідомив, що в Одесі працює критична інфраструктура, а голова Одеської ОВА Максим Марченко - що розпочинається відновлення електропостачання побутовим споживачам.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,7353
  0,5303
 1,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4981  0,07 0,17 40,3169  0,02 0,06
EUR 40,8050  0,11 0,26 41,9708  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес