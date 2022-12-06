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Енергосистема України поступово відновлюється після 8-ї масованої ракетної атаки ворога - «Укренерго»
14:58 06.12.2022 |
Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" повідомляє про поступове відновлення енергосистеми України після восьмої масованої атаки росіян 5 грудня.
"На відновлення обсягів виробництва електроенергії до рівня, який був до ракетної атаки 5 грудня, потрібно ще кілька діб. Наразі всім областям доведено ліміти споживання електроенергії. На жаль, вже є регіони, де перевищено ліміти споживання, тому застосовано режим аварійних відключень", - описала ситуацію "Укренерго" у своєму телеграм-каналі у вівторок.
Там пояснили, що аварійні відключення - це вимушений крок для збереження балансу в енергосистемі.
"Залежно від того, як буде відновлюватись виробництво електроенергії, ліміти на її споживання теж будуть змінюватись", - зазначили в НЕК, додавши, що через пошкодження деяких електростанцій та частини електромереж в енергосистемі країни знизилося виробництво електроенергії, тому тимчасово було застосовано аварійні відключення,
Водночас компанія наголосила, що завдяки блискучій роботі сил протиповітряної оборони, що знищили понад 60 ракет із 70, ворог не досягнув поставлених цілей - завдати енергосистемі такого самого обсягу пошкоджень, які були під час атаки 23 листопада, й занурити Україну в темряву та холод.
У компанії зазначили, що ремонтні бригади роблять усе можливе, щоб подати електропостачання за резервними схемами там, де це можливо. Зокрема, у більшій частині Одеської області, яка разом із Київською постраждала найбільше, вже відновлено енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури: лікарень, котелень, водоканалів.
Як повідомлялося, за інформацією голови Київської ОВА Олексія Кулеби, без світла залишається приблизно половина області. ДТЕК зі свого боку повідомив, що в Одесі працює критична інфраструктура, а голова Одеської ОВА Максим Марченко - що розпочинається відновлення електропостачання побутовим споживачам.
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