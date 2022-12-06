Аварійні відключення електрики після ракетного удару триватимуть один-два дні – Укренерго

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький прогнозує, що енергосистема після ракетного удару 5 грудня відновиться доволі швидко. Аварійні відключення будуть лише день-два, сказав він в ефірі єдиного телемарафону.

"Обмеження в постачанні, дефіцит будуть сьогодні й завтра, поки деякі енергоблоки, які аварійно відключились під час атаки, набиратимуть потужність. День-два необхідно, щоб відновити нормальне виробництво в системі. Після цього очікуємо, що ситуація стабілізується, і потроху повертатимемося до нормального функціонування, наскільки це можливо за таких умов", - сказав він.

Після цього аварійні відключення замінюватимуться лімітами споживання, подібними до тих, які були за три-чотири дні перед ракетним ударом.

Голова Укренерго додав, що пов'язує сьогоднішню ракетну атаку із похолоданням.

"Сьогодні й завтра - локальний пік морозів. Я вважаю, що час сьогоднішньої атаки був пов'язаний саме з тим. Росіяни хотіли вимкнути нашу енергосистему саме під час похолодання, щоб викликати якнайбільші страждання українців. Судячи з географії прильотів, не сумніваюся, що військових консультували російські енергетики", - сказав він.

Водночас Кудрицький зазначив, що українська протиповітряна оборона відпрацювала на п'ять із плюсом.

"Восьму ракетну атаку ми відбили та встояли. Ситуація контрольована, енергосистема працює як цілісна, разом із європейською", - наголосив він.

Водночас керівник Укренерго зазначив, що прильоти викликали доволі значні пошкодження як для електростанцій, так і для підстанцій, які є частиною магістральної мережі.