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Стали відомі подробиці удару по Одеській області
16:59 05.12.2022 |
Російські війська 5 грудня завдали ракетного удару по підстанції в Біляївці, яка живить водонасосну станцію, яка постачає воду до Одеси та населених пунктів на околицях міста.
Про це заявив мер міста Генналій Труханов, передає РБК-Україна з посиланням на "Думську".
За словами мера, один із ракетних ударів припав по електростанції, яка живила ВНС.
Наразі енергетики оцінюють масштаб збитків та розробляють план відновлювальних заходів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти вдарили по Одеській області. Внаслідок чого пошкоджено два інфраструктурні об'єкти, а також постраждала людина.
На даний момент Одесі та низці населених пунктів області повністю відсутнє водопостачання внаслідок знеструмлення системи.
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