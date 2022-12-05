В Україні зберігається дефіцит електроенергії - Укренерго

В Україні станом на ранок 5 грудня зберігається дефіцит електроенергії. Обленерго отримали ліміти добового споживання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Телеграмі.

"Станом на 5 грудня ситуація в енергосистемі України залишається складною. Зберігається дефіцит електроенергії. Всім обленерго доведені ліміти добового споживання електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 3-4 грудня завдяки збільшенню потужності атомних електростанцій та традиційному для суботи-неділі зниженню споживання, вдалося застосовувати мінімальний обсяг аварійних відключень. Однак на ранок понеділка, диспетчерський центр "Укренерго" фіксує зростання обсягів споживання електроенергії.

Повідомляється, що збільшення споживання пов'язане як із початком робочого тижня, так і з відчутним зниженням температури майже по всій країні. Укренерго нагадує, що у разі недотримання лімітів споживання вводяться аварійні відключення.

Як повідомлялося, за 9 місяців повномасштабної війни фахівці НЕК "Укренерго" провели аварійні роботи на 45 пошкоджених обстрілами підстанціях різного класу напруги та відновили 52 із 87 високовольтних ліній електропередач.