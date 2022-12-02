Україна, найімовірніше, потребуватиме імпорту газу в лютому-березні – радник глави Міненерго

Україна потребуватиме імпорту газу в лютому-березні, якщо враховувати збільшення обсягів його використання для генерації тепла та електроенергії у зв'язку з пошкодженнями внаслідок російських обстрілів енергосистеми України, вважає радник міністра енергетики Лана Зеркаль.

"Важливо те, яким буде сценарій використання газу. Якщо газ дійсно зараз стає критичним з точки зору обігріву і в разі ураження електричної мережі його можна використовувати для підтримання критичної інфраструктури, тобто використання газових турбін, то питання достатності обсягів газу виходить на перше місце. Скільки доведеться купувати, це вже питання підрахунків. Але, на мій погляд, у лютому-березні нам точно буде потрібен імпорт газу", - сказала Зеркаль в ефірі Національного телемарафону "Єдині новини" в п'ятницю.

Водночас вона нагадала, що, згідно з постановою уряду, до початку опалювального сезону Україна мала закачати до ПСГ 19 млрд куб. м газу (станом на 20 жовтня запаси сягнули 14,2 млрд грн - ЕР).

Зеркаль звернула увагу, що Україна завжди використовувала приблизно 20 млрд куб. м газу на рік, і 14 млрд куб. м газу, яким заповнені її сховища зараз, це вже зменшені обсяги з урахуванням зниження споживання через війну, зокрема промисловими споживачами.

Водночас, за її словами, не варто забувати про обсяги буферного газу, які завжди мають бути у ПСГ.

"Є так званий буферний газ, який неможливо підняти, і це як мінімум 4,5 млрд куб. м. У такому разі говорити, що нам достатньо 14 млрд куб. м газ, можна, але вони мають бути фізично доступними. Тому в холодні місяці для того, щоб забезпечити постачання у так звані пікові моменти, нам потрібно мати впевненість, що ми зможемо отримати газ на імпорті", - переконана Зеркаль.

Вона зазначила, що сам газ для закупівлі є, але питання у фінансуванні для України.

"Європейці повністю забезпечили собі наявність ресурсу. За оприлюдненими Bloomberg підрахунками, на кінець сезону в ПСГ (Європи - ЕР) буде приблизно 53% запасів. Ресурс є. Зараз розвантажується дуже багато суден, тривають постачання, що називається з коліс. Тож в Європі немає нестачі газу. Більше обговорюють ціни. І тут питання до нас, за що ми збираємось його купувати", - наголосила Зеркаль.

Проте радник міністра енергетики зазначила, що "тут уже не питання, скільки газ коштує, а питання, що він потрібен для виживання наших громадян".

Як повідомлялося, голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов на зустрічі з послами G7 та делегацією ЄС оцінив потреби країни в імпорті у 3 млрд куб. м газу в цей опалювальний період з урахуванням військових ризиків, що в грошовому еквіваленті на сьогодні - понад $4 млрд.

У зв'язку з цим Чернишов наголосив на необхідності отримання допомоги іноземних партнерів.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення країна-агресор зруйнувала понад 300 об'єктів енергетичної інфраструктури України. Зокрема, 17 листопада завдано ударів по більш ніж 10 газодобувних об'єктах.