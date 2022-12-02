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Віцепрем'єр Кубраков очолить координаційний штаб щодо генераторів та пального
22:41 02.12.2022 |
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив віцепрем'єру з відновлення України - міністру розвитку громад, територій та інфраструктури Олександру Кубракову створити координаційний штаб, який координуватиме роботу щодо постачання й розподілу генераторів, які Україна закуповує та отримує як гуманітарну допомогу.
"Також цей штаб займатиметься забезпеченням достатньої кількості пального для цих генераторів", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.
"Маємо чітко визначити пріоритети. Забезпечити всю критичну інфраструктуру та всі Пункти незламності. Це першочергове завдання", - наголосив прем'єр.
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