Віцепрем'єр Кубраков очолить координаційний штаб щодо генераторів та пального

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив віцепрем'єру з відновлення України - міністру розвитку громад, територій та інфраструктури Олександру Кубракову створити координаційний штаб, який координуватиме роботу щодо постачання й розподілу генераторів, які Україна закуповує та отримує як гуманітарну допомогу.

"Також цей штаб займатиметься забезпеченням достатньої кількості пального для цих генераторів", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

"Маємо чітко визначити пріоритети. Забезпечити всю критичну інфраструктуру та всі Пункти незламності. Це першочергове завдання", - наголосив прем'єр.