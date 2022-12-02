Дефіцит електроенергії в Україні скоротився до 17% – Шмигаль

Виробники електроенергії забезпечують 83% її споживання в Україні. Дефіцит потужності станом на ранок 2 грудня скоротився до 17%, хоча ще два дні тому він сягав 27%. Про це на засіданні уряду в п'ятницю повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Відновлення триває, що дозволяє скорочувати час відключень, а також переходити до прогнозованих планових графіків", - сказав глава уряду.

Ліміти споживання діють в кожній вільній області України. Пріоритетно забезпечується живлення об'єктів критичної інфраструктури.

Потреби інших споживачів - підприємств та житлового сектору - забезпечуються на 40-50%.