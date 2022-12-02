Фінансові новини
- |
- 02.12.22
- |
- 22:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Є лише один шлях, щоб уникнути критики: нічого не робити, нічого не говорити і бути ніким"
Арістотель
Дефіцит електроенергії в Україні скоротився до 17% – Шмигаль
21:22 02.12.2022 |
Виробники електроенергії забезпечують 83% її споживання в Україні. Дефіцит потужності станом на ранок 2 грудня скоротився до 17%, хоча ще два дні тому він сягав 27%. Про це на засіданні уряду в п'ятницю повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Відновлення триває, що дозволяє скорочувати час відключень, а також переходити до прогнозованих планових графіків", - сказав глава уряду.
Ліміти споживання діють в кожній вільній області України. Пріоритетно забезпечується живлення об'єктів критичної інфраструктури.
Потреби інших споживачів - підприємств та житлового сектору - забезпечуються на 40-50%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Іспанія передала Україні перші системи ППО Hawk – зустріч глав Міноборони
|Провал монополії на правду. Чому дві третини українців не дивляться телемарафон
|Зеленський доручив розібратись з УПЦ МП і Києво-Печерською лаврою. Що це значить
|Посли G7 закликають відновити роботу Вищої Ради Правосуддя
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна отримала черговий грант $1,5 млрд від США через Світовий банк – Мінфін
|Дефіцит електроенергії в Україні скоротився до 17% – Шмигаль
|Мінекономіки очікує спаду ВВП України в 2022 р. на 32-33,5%
|«Нова пошта Глобал» почала доставляти з інтернет-магазинів Чехії
|ВР пропонують удосконалити основи функціонування добровольчих формувань територіальних громад
|Рада має намір встановити правові засади діяльності рейтингових агентств та держнагляду за ними
|Уряд звільнив імпорт комплектувальних для виробництва генераторів від ПДВ та мита
Бізнес
|У США побудували найтонший у світі хмарочос
|Єврокомісія дозволила 4G та 5G на борту літаків – авіакомпанії забезпечать стільниковий зв’язок за допомогою технології пікосот
|Світові бренди призупинили рекламу у Twitter через рішення Маска, - FT
|США заборонили продаж обладнання Huawei та ZTE через побоювання китайського шпигунства
|DigiTimes: TSMC продаватиме пластини з 3-нм мікросхемами за $20 000 — на 25% дорожче 5-нм пластин
|Маск оголосив «амністію» для заблокованих акаунтів у Twitter
|Vivo X90 Pro Plus став першим смартфоном із процесором Snapdragon 8 Gen 2 – ціна від $910