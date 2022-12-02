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Siemens пропонувала Україні плавучі електростанції для Одеси, Миколаєва й Ізмаїла
16:53 02.12.2022 |
Німецька Siemens Energy у листопаді запропонувала Україні встановити плавучі електростанції в акваторії біля Одеси, Миколаєва й Ізмаїла, пише Forbes з посиланням на презентацію компанії.
Siemens пропонує Україні електростанції потужністю 150-300 МВт.
Проте у пресслужбі Укренерго повідомили, що держкомпанія зараз не веде жодних перемовин щодо плавучих електростанцій.
Чиновник з Міненерго на умовах анонімності розказав, що "перемовини дійсно були, але поки це вилами по воді".
За матеріалами:
ЛIГАБiзнесIнформ
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