Siemens пропонувала Україні плавучі електростанції для Одеси, Миколаєва й Ізмаїла

Німецька Siemens Energy у листопаді запропонувала Україні встановити плавучі електростанції в акваторії біля Одеси, Миколаєва й Ізмаїла, пише Forbes з посиланням на презентацію компанії.

Siemens пропонує Україні електростанції потужністю 150-300 МВт.

Проте у пресслужбі Укренерго повідомили, що держкомпанія зараз не веде жодних перемовин щодо плавучих електростанцій.

Чиновник з Міненерго на умовах анонімності розказав, що "перемовини дійсно були, але поки це вилами по воді".