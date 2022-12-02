Кабмін створив компанію «Українські розподільні мережі»

Кабінет Міністрів створив АТ "Українські розподільні мережі", яке управлятиме державними обленерго і перебуватиме в управлінні Міністерства енергетики.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у постанові уряду №1336 від 29 листопада.

«Утворити акціонерне товариство «Українські розподільні мережі» (далі - товариство), 100 відсотків акцій якого належить державі, повноваження з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі якого здійснює Міністерство енергетики», - йдеться у документі.

Уряд також погодив пропозицію Міненерго сформувати статутний капітал компанії у розмірі 1,514 млрд грн за рахунок внесення державного пакета акцій «Хмельницькобленерго» та «Миколаївобленерго» (по 70% від усіх акцій вказаних обленерго).

Міненерго також має затвердити статут «Українських розподільних мереж», утворити органи управління, обрати членів наглядової ради, голову та членів колегіального виконавчого органу товариства, членів ревізійної комісії тощо.

Як повідомлялося, 11 листопада Печерський районний суд міста Києва арештував частки у стратегічних українських підприємствах та цінні папери, кінцевими власниками яких можуть бути особи підконтрольні високопосадовцям та депутатам російської федерації.

Зокрема, йдеться про частки в статутних капіталах: АТ «Житомиробленерго» (95,54%), АТ «Херсонобленерго» (99,99%), ПрАТ «Кіровоградобленерго» (72,9%), АТ «Чернівціобленерго» (96,78%) та АТ «Рівнеобленерго» (93,24%). Ними у різних пропорціях володіють ТОВ «ВС Груп Менеджмент» та нідерландські «ВС Енерджі Інтернешнл Н.В.» і Washington Holdings B.V., які об'єднанні в групу VS Energy.