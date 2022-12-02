Рада підтримала відкриття українських сховищ для стратегічного запасу газу ЄС

Верховна Рада у першому читанні підтримала сертифікацію АТ «Укртрансгаз» як європейського оператора газосховищ.

Як передає Укрінформ, відповідний законопроєкт №8158 за основу підтримали 253 народних депутата.

Документ передбачає надання енергетичному регулятору НКРЕКП повноважень для сертифікації оператора газосховищ, а також для постійного моніторингу з боку комісії дотримання оператором вимог сертифікації. Крім того, НКРЕКП будуть надані повноваження прийняти попереднє рішення про сертифікацію з умовами про необхідність здійснення заходів для зниження ризиків для безпеки постачання природного газу.

Документ також передбачає тимчасове, до кінця 2025 року, зняття арешту та заборону на відчуження майна "Чорноморнафтогазу" у виконавчих провадженнях. До 31 грудня 2025 року буде заборонено порушувати справи про банкрутство цієї компанії.

Як повідомлялося, Україна пропонує європейським країнам скористатися своїми газосховищами для забезпечення енергетичної безпеки регіону.

У Нафтогазі завили, що успішна сертифікація дозволить зберігати в українських ПСГ стратегічні запаси газу країн ЄС (а не лише приватних замовників-нерезидентів), максимізує використання мережі газосховищ а також збільшить надходження від надання послуг підземного зберігання.