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Рада підтримала відкриття українських сховищ для стратегічного запасу газу ЄС
22:20 01.12.2022 |
Верховна Рада у першому читанні підтримала сертифікацію АТ «Укртрансгаз» як європейського оператора газосховищ.
Як передає Укрінформ, відповідний законопроєкт №8158 за основу підтримали 253 народних депутата.
Документ передбачає надання енергетичному регулятору НКРЕКП повноважень для сертифікації оператора газосховищ, а також для постійного моніторингу з боку комісії дотримання оператором вимог сертифікації. Крім того, НКРЕКП будуть надані повноваження прийняти попереднє рішення про сертифікацію з умовами про необхідність здійснення заходів для зниження ризиків для безпеки постачання природного газу.
Документ також передбачає тимчасове, до кінця 2025 року, зняття арешту та заборону на відчуження майна "Чорноморнафтогазу" у виконавчих провадженнях. До 31 грудня 2025 року буде заборонено порушувати справи про банкрутство цієї компанії.
Як повідомлялося, Україна пропонує європейським країнам скористатися своїми газосховищами для забезпечення енергетичної безпеки регіону.
У Нафтогазі завили, що успішна сертифікація дозволить зберігати в українських ПСГ стратегічні запаси газу країн ЄС (а не лише приватних замовників-нерезидентів), максимізує використання мережі газосховищ а також збільшить надходження від надання послуг підземного зберігання.
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