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Україна потребує понад $4 мільярди для закупівлі газу на генерацію електроенергії - Нафтогаз
21:07 01.12.2022 |
Україна для забезпечення генерації електроенергії потребує додатково близько 3 млрд кубів газу, що в грошовому еквіваленті на сьогодні становить понад 4 млрд доларів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НАК «Нафтогаз України».
«Відповідно до попередніх розрахунків Міненерго, враховуючи військові ризики, для генерації електроенергії на період опалювального сезону необхідно додатково до 3 млрд кубів газу, що в грошовому еквіваленті на сьогодні - понад 4 млрд доларів США. У цьому нам потрібна допомога наших іноземних партнерів», - пояснив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.
Зокрема, сьогодні Олексій Чернишов зустрівся з послами G7 та Делегацією ЄС в Україні, де обговорив синхронізацію Нафтогазу та іноземних партнерів щодо поточного стану справ та потреби нафтогазової сфери України, які виникли у зв'язку з повномасштабним вторгненням росії на територію України.
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