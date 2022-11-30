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АНАЛІТИКА

Україна веде переговори про оренду плавучих ТЕС

 

Турецька компанія Karpowership, яка володіє найбільшим у світі флотом енергетичних барж, веде переговори про розміщення трьох із них в Одесі. Про це повідомила топменеджерка Karpowership Зейнеп Харезі в інтерв'ю Nikkei.

"Ми ведемо переговори з одеською владою та українською енергетичною компанією Укренерго про розміщення біля Одеси трьох енергетичних установок загальною потужністю 300 МВт", - розказала вона.

Крім комерційних і технічних параметрів, сторонам потрібно владнати питання безпеки суден. Харезі вважає: як і у випадку з Чорноморською зерновою ініціативою, для цього може знадобитися посередництво Організації Об'єднаних Націй.

"Залежно від потреб і погоджень, ми могли б зробити це до кінця року. Судна готові, і ми можемо розгорнути їх за три тижні", - сказала вона.

Україна, яка ще донедавна була нетто-експортером електроенергії, зараз відчуває її гострий дефіцит внаслідок російської агресії. Найбільша атомна станція України окупована і не генерує енергію, а всі великі теплові та гідроелектростанції на вільній території пошкоджені ракетами тією чи іншою мірою.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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