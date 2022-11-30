Фінляндія передала Україні обладнання для відновлення електромережі після ракетних ударів РФ

Фінляндія передала Україні обладнання для відновлення електромережі після руйнувань, завданих російськими ракетними ударами, допомога надійде через механізм цивільного захисту ЄС.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Фінляндії, пише "Європейська правда".

Як зазначають, допомогу відправили ще 24 листопада - наступного дня після останніх ударів, але повідомили про це лише через тиждень.

Серед обладнання, яке передали - трансформатори, автоматичні вимикачі, реле та інші важливі компоненти мережі. Раніше протягом осені Фінляндія передала Україні 28 трансформаторів. Міністр економіки Міка Лінтіля зазначив, що до формування пакету допомоги долучилися також чимало фінських компаній.

Зазначається, що Фінляндія вже готує наступні пакети допомоги для подолання наслідків ударів РФ по енергетичній інфраструктурі України, їх передадуть до кінця року та на початку 2023 року.

Загалом з початку повномасштабної війни Фінляндія відправила в Україну 50 вантажівок різної гуманітарної допомоги, та ще чотири - до Молдови. Також подарували шість пожежних машин і 13 "швидких". Загальна вартість наданої допомоги - близько 4 млн євро.