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НКРЕКП спростила процедуру тимчасового приєднання до електромереж
16:42 30.11.2022 |
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), спростила процедуру тимчасового приєднання електроустановок замовників до електричних мереж у період дії в Україні воєнного стану.
Рішення регулятора закріплено постановою про внесення змін до постанови від 26 березня 2022 року №352 "Про особливості тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу в період дії в Україні воєнного стану", ухваленому на засіданні комісії 29 листопада.
Зміни передбачають, зокрема, відновлення роботи сервісу "Особистий кабінет замовника" на вебсайтах операторів систем розподілу (ОСР) та забезпечення можливості подання замовником заяви про тимчасове приєднання з отриманням інформації від ОСР щодо організаційних та технічних заходів у режимі онлайн.
Згідно з постановою також передбачено забезпечення можливості приєднання електроустановок замовника до електричних мереж власника, який не є споживачем електроенергії та оператором системи розподілу, уточнено процедуру проходження окремих етапів подання заяви про тимчасове приєднання, а також уточнено термінологію.
Крім того, внесено зміни до Кодексу системи розподілу, що визначають особливості приєднання (підключення) споживачами генерувальних установок у власних електричних мережах та особливості приєднання (підключення) користувачами системи розподілу у власних мережах установок зберігання енергії.
"Таке рішення регулятора спростить процедуру тимчасового приєднання електроустановок замовників до електричних мереж у період дії в Україні воєнного стану, сприятиме захисту прав та законних інтересів споживачів на ринку електричної енергії", - констатували у НКРЕКП.
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