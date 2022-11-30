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ЄС відправляє Україні 40 генераторів на додаток до 550 - Боррель
14:25 30.11.2022 |
Європейський Союз відправить в Україну в межах підтримки 40 генераторів на додаток до вже поставлених 550, повідомив голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель.
"Росія намагається зламати бойовий дух України, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі та використовуючи зиму як зброю війни проти мирних жителів. На зустрічі G7 ми координуємо нашу підтримку; ЄС відправляє 40 генераторів на додаток до 550, вже наданих через механізм європейського цивільного захисту та операцій із надання гуманітарної допомоги", - написав Боррель у твіттері у середу.
Як повідомлялося, Європейська комісія повідомила про підготовку до відправлення в Україну через Координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації ЄС 200 середніх трансформаторів та великого автотрансформатора з Литви, середнього автотрансформатора з Латвії та 40 важких генераторів із розташованого в Румунії резерву ЄК (rescEU). Згідно з повідомленням, кожен із генераторів може забезпечити безперебійним живленням невелику або середню лікарню.
ЄК також додатково працює над новим енергетичним хабом rescEU у Польщі, щоб надати допомогу від третіх сторін та сприяти її скоординованій доставці до України, зокрема з партнерами з G7.
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