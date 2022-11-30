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Запаси газу в ПСГ становлять 14 млрд куб. м
13:41 30.11.2022 |
Запаси газу в підземних сховищах (ПСГ) становлять 14 млрд куб. м.
Про це йдеться у повідомленні Кабінету Міністрів, передають Українськi Новини.
"Узиму Україна входить із 14 млрд куб. м. газу в сховищах і з 1,3 млн тонн вугілля на складах. Цього ресурсу вистачить для того, аби стабільно пройти зиму. Це стосується не лише газу та вугілля, але й пального. В умовах збільшення імпорту дизельних та бензинових генераторів, розуміємо, що попит на пальне може зрости. Але його дефіциту Міністерство економіки не передбачає. Уряд перебуває в постійному діалозі з мережами пального й уважно стежить за балансом імпорту та споживання", - сказав під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За словами його словами, імпорт в останні місяці складав близько 700 тисяч тонн щомісячно, і це дозволяє забезпечити потреби споживачів.
Як повідомляли Українськi Новини, 7 листопада в Україні розпочався сезон відбору газу із підземних сховищ.
Станом на початок листопада у підземних газосховищах було накопичено 14,5 млрд куб. м газу.
Україна планує отримати 2 млрд куб. м газу із США протягом 4-го кварталу 2022 року - 1-го кварталу 2023 року.
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