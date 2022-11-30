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Дефіцит потужності в енергосистемі України знову скоротився до 27%, – «Укренерго»
11:37 30.11.2022 |
Станом на 11:00 30 листопада виробники електроенергії забезпечують 73% споживання електроенергії в Україні - дефіцит потужності зменшився до 27%.
Як повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", поступово зростає потужність генерації, що дозволить дещо зменшити дефіцит в енергосистемі.
Зазначається, що до всіх операторів системи розподілу (обленерго) вже доведені ліміти споживання по кожній області. Перевищення цих лімітів призводить до необхідності застосування аварійних відключень, щоб уникнути перевантаження мереж та забезпечити баланс в енергосистемі.
"Укренерго" нагадує, що графіки відключень складають та безпосередньо застосовують обленерго. При цьому обмеження мають застосовуватися рівномірно між споживачами.
У компанії наголосили, що загальний дефіцит в енергосистемі став наслідком семи хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі країни.
Як повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль, обленерго мають мінімізувати нерівномірне відключення споживачів. За його словами, не допустимо, щоб в одних будинках світла не було по 20-30, а інколи 40 годин, тоді як інші залишаються зі світлом цілодобово.
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