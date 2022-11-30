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Ситуація з електропостачанням покращується з кожним днем, – Міненерго
09:48 30.11.2022 |
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що ситуація зі стабільністю електропостачання в Україні "покращується з кожним днем".
Про це він повідомив ефірі національного телемарафону.
"Ситуація покращується з кожним днем, тому що ключове для нас - збільшення обсягів генерації. Це скорочує дефіцит в енергосистемі. Якщо - це ключове - не буде подальших обстрілів енергосистеми, то в найближчій перспективі ми зможемо стабілізувати і скоротити час відключення. Це вже будуть планові відключення. В принципі це головна мета - зробити це плановим і зрозумілим для людей", - зазначив міністр.
Як повідомлялося, 23 листопада РФ завдала чергового масованого ракетного удару на обʼєктах енергетики України.
Того дня блоки Рівненської, Південноукраїнської і Хмельницької АЕС вперше в історії були відключені через зниження частоти в енергосистемі України внаслідок масованих російських ракетних обстрілів.
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