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АНАЛІТИКА

Німеччина надасть Україні фінансову допомогу розміром €56 млн і 350 генераторів для ремонту енергетичної інфраструктури

 

Німеччина надає Україні 56 млн євро на ремонт енергетичної інфраструктури.

Як передає Укрінформ, про це канцлер ФРН Олаф Шольц сказав у телефонній розмові з Президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє речник федерального уряду Штеффен Хебештрайт.

Канцлер Шольц у вівторок телефонував президентові України Володимиру Зеленському, з яким обмінявся думками щодо політичної, військової та гуманітарної ситуації в Україні, зазначив речник.

Президент Зеленський поінформував про наслідки російських авіаударів по цивільній інфраструктурі, водо- та електропостачання. Канцлер засудив обстріли, які тривають, і запевнив Україну в подальшій підтримці.

Наразі федеральний уряд надав короткострокову фінансову допомогу для ремонту енергетичної інфраструктури в розмірі приблизно 56 мільйонів євро, Німеччина надає також понад 350 генераторів.

Канцлер підтвердив незмінну підтримку України з боку Німеччини, зокрема у сфері протиповітряної оборони та довгострокової реконструкції.

Федеральний канцлер і український президент домовилися продовжувати тісний і конструктивний обмін та підтримувати тісні контакти.

Як повідомляв Укрінформ, канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний, що росія неспроможна виграти у війні проти України, яку підтримують усі західні держави.
 

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