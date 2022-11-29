Фінансові новини
- |
- 29.11.22
- |
- 18:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США нададуть Україні 53 млн доларів для відновлення енергосистеми
18:01 29.11.2022 |
Сполучені Штати нададуть Україні підтримку обсягом 53 млн доларів для термінової закупівлі обладнання, необхідного для відновлення енергосистеми після російських ракетних ударів.
Як повідомляє CNN, про це повідомили у Державному департаменті США.
Фінансування передбачене на придбання обладнання для відновлення електромережі і його мають поставити в Україну якнайшвидше.
"Цей пакет буде включати розподільні трансформатори, автоматичних вимикачів, пристроїв захисту від стрибків напруги, роз'єднувачів, транспортних засобів та іншого критично важливого обладнання", - зазначають у записці, надісланій редакціям.
Ці кошти надаються додатково до 55 млн доларів екстреної підтримки для енергетичного сектору України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Швеція анонсувала рекордний пакет допомоги для України
|Страх чи розрахунок? Чому Зеленський досі не заборонив УПЦ
|Рада Європи одноголосно ухвалила рішення прирівняти порушення санкцій проти Росії до злочинів ЄС
|Страшний суд: Як цивілізований світ наближає трибунал для росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|США нададуть Україні 53 млн доларів для відновлення енергосистеми
|Мінфін розмістив військові облігації на 21,2 млрд гривень в еквіваленті
|Китай відмовляється визнавати російське страхування танкерів з нафтою
|Україна вийшла з угоди про гарантії прав громадян держав - учасниць СНД у сфері пенсійного забезпечення
|Новим головою Рахункової палати стане ексочільник Держаудитслужби Пліс – нардеп
|ВР пропонують уніфікувати процедуру розгляду законопроєктів щодо адаптації українського законодавства до європейського
Бізнес
|Український інтерфейс Xbox став загальнодоступним, але Microsoft поки не додала український регіон
|Toyota представила новий Prius
|Чи шкідливо заряджати телефон кілька разів на день: експерт дав відповідь
|Американська Nvidia офіційно пішла з Росії
|В Естонії затримали двох підозрюваних у криптошахрайстві на $575 млн
|Засновницю медичного стартапу Theranos Елізабет Голмс засудили до 11 років позбавлення волі
|Трамп відмовився повертатися до Twitter