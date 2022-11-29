Європа інвестує в розширення регазифікаційних потужностей

За даними Міжнародної групи імпортерів срідженого природного газу (GIIGNL), до 2024 року обсяги імпорту СПГ в ЄС і Сполучене Королівство зростуть на 34%, або на 192 млн м3 на день, порівняно з 2021 роком. Про це повідомляє EIA. Розширення імпортних або регазифікаційних потужностей становитиме 150 млн. м3/добу до кінця наступного року та зросте ще на 42,5 млн. м3/добу до кінця 2024 року.

Згідно з даними GIIGNL, потужності з регазифікації СПГ у ЄС-27 та Великобританії за останні 10 років зросли лише на 79 млн. м3/добу (16%), з 496 млн. м3/добу у 2012 році до 572 млн. м3/добу на кінець 2021 року. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року та скорочення імпорту природного газу з росії трубопроводами європейські країни відновили розробку раніше неактивних проектів регазифікації.

Багато нових проектів регазифікації в Європі можна розробити відносно швидко шляхом оренди плавучих установок для зберігання та регазифікації (FSRU) і будівництва трубопроводів для транспортування регазифікованого природного газу до сполучних трубопроводів на суші. Інші проекти регазифікації в Європі розширять потужності на існуючих наземних терміналах і впровадять модернізацію для збільшення пропускної спроможності існуючих терміналів.

Цього року в Нідерландах, Польщі, Фінляндії, Італії та Німеччині було додано приблизно 48 млн. м3/добу. Новий термінал EemsEnergy у Нідерландах (потужність 22,6 млн. м3/добу) складається з двох суден FSRU і отримав свій перший імпортний вантаж у вересні 2022 року. Новий термінал FSRU у порту Вільгельмсгафен у Німеччині (потужність 20 млн. м3/добу) було завершено в листопаді 2022 року.

Регазифікаційні термінали, які зараз будуються в семи країнах ЄС, можуть додати додаткові 100 млн. м3/добу нових потужностей до кінця 2023 року:

Німеччина розробляє три нових термінали FSRU, які загалом додадуть 40 млн. м3/добу регазифікаційної потужності в Любміні, Брунсбюттелі та Вільгельмсгафені. Очікується, що два термінали (у Любміні та Брунсбюттелі) почнуть працювати цієї зими, а другий термінал у Вільгельмсгафені очікується у 2023 році.

Польща збільшить потужність існуючого терміналу регазифікації СПГ у Свіноуйсьце на 5,7 млн. м3/добу, щоб досягти загальної потужності 22,6 млн. м3/добу до грудня 2023 року.

Франція збільшить потужність регазифікації на 11,3 млн. м3/добу за допомогою судна FSRU під назвою Cape Anne у порту Гавр, яке, як очікується, запуститься восени 2023 року.

Фінляндія та Естонія спільно розробляють термінал FSRU у фінському порту Інкоо, який збільшить пропускну здатність на 14 млн. м3/добу

Італія розробляє термінал FSRU поблизу порту Пйомбіно, який збільшить пропускну здатність на 14 млн. м3/добу і, ймовірно, буде запущено навесні 2023 року.

До кінця 2023 року Греція запустить судно FSRU у порту Александруполіса з потужністю регазифікації 14 млн. м3/добу.