Фінансові новини
- |
- 29.11.22
- |
- 15:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
Європа інвестує в розширення регазифікаційних потужностей
14:04 29.11.2022 |
За даними Міжнародної групи імпортерів срідженого природного газу (GIIGNL), до 2024 року обсяги імпорту СПГ в ЄС і Сполучене Королівство зростуть на 34%, або на 192 млн м3 на день, порівняно з 2021 роком. Про це повідомляє EIA. Розширення імпортних або регазифікаційних потужностей становитиме 150 млн. м3/добу до кінця наступного року та зросте ще на 42,5 млн. м3/добу до кінця 2024 року.
Згідно з даними GIIGNL, потужності з регазифікації СПГ у ЄС-27 та Великобританії за останні 10 років зросли лише на 79 млн. м3/добу (16%), з 496 млн. м3/добу у 2012 році до 572 млн. м3/добу на кінець 2021 року. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року та скорочення імпорту природного газу з росії трубопроводами європейські країни відновили розробку раніше неактивних проектів регазифікації.
Багато нових проектів регазифікації в Європі можна розробити відносно швидко шляхом оренди плавучих установок для зберігання та регазифікації (FSRU) і будівництва трубопроводів для транспортування регазифікованого природного газу до сполучних трубопроводів на суші. Інші проекти регазифікації в Європі розширять потужності на існуючих наземних терміналах і впровадять модернізацію для збільшення пропускної спроможності існуючих терміналів.
Цього року в Нідерландах, Польщі, Фінляндії, Італії та Німеччині було додано приблизно 48 млн. м3/добу. Новий термінал EemsEnergy у Нідерландах (потужність 22,6 млн. м3/добу) складається з двох суден FSRU і отримав свій перший імпортний вантаж у вересні 2022 року. Новий термінал FSRU у порту Вільгельмсгафен у Німеччині (потужність 20 млн. м3/добу) було завершено в листопаді 2022 року.
Регазифікаційні термінали, які зараз будуються в семи країнах ЄС, можуть додати додаткові 100 млн. м3/добу нових потужностей до кінця 2023 року:
Німеччина розробляє три нових термінали FSRU, які загалом додадуть 40 млн. м3/добу регазифікаційної потужності в Любміні, Брунсбюттелі та Вільгельмсгафені. Очікується, що два термінали (у Любміні та Брунсбюттелі) почнуть працювати цієї зими, а другий термінал у Вільгельмсгафені очікується у 2023 році.
Польща збільшить потужність існуючого терміналу регазифікації СПГ у Свіноуйсьце на 5,7 млн. м3/добу, щоб досягти загальної потужності 22,6 млн. м3/добу до грудня 2023 року.
Франція збільшить потужність регазифікації на 11,3 млн. м3/добу за допомогою судна FSRU під назвою Cape Anne у порту Гавр, яке, як очікується, запуститься восени 2023 року.
Фінляндія та Естонія спільно розробляють термінал FSRU у фінському порту Інкоо, який збільшить пропускну здатність на 14 млн. м3/добу
Італія розробляє термінал FSRU поблизу порту Пйомбіно, який збільшить пропускну здатність на 14 млн. м3/добу і, ймовірно, буде запущено навесні 2023 року.
До кінця 2023 року Греція запустить судно FSRU у порту Александруполіса з потужністю регазифікації 14 млн. м3/добу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Швеція анонсувала рекордний пакет допомоги для України
|Страх чи розрахунок? Чому Зеленський досі не заборонив УПЦ
|Рада Європи одноголосно ухвалила рішення прирівняти порушення санкцій проти Росії до злочинів ЄС
|Страшний суд: Як цивілізований світ наближає трибунал для росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ВР пропонують уніфікувати процедуру розгляду законопроєктів щодо адаптації українського законодавства до європейського
|Європа інвестує в розширення регазифікаційних потужностей
|Нафта підскочила на надії на послаблення контролю Китаю над COVID
|За два місяці у межах «малої приватизації» продали держмайна на 1,8 мільярда
|Катар підписав угоду про постачання ЗПГ до Німеччини
|Ціни на пальне зберігаються на сталому рівні
Бізнес
|Український інтерфейс Xbox став загальнодоступним, але Microsoft поки не додала український регіон
|Toyota представила новий Prius
|Чи шкідливо заряджати телефон кілька разів на день: експерт дав відповідь
|Американська Nvidia офіційно пішла з Росії
|В Естонії затримали двох підозрюваних у криптошахрайстві на $575 млн
|Засновницю медичного стартапу Theranos Елізабет Голмс засудили до 11 років позбавлення волі
|Трамп відмовився повертатися до Twitter