Катар підписав угоду про постачання ЗПГ до Німеччини

Катарська нафтогазова держкомпанія QatarEnergy підписала угоду з американською компанією ConocoPhillips про постачання зрідженого природного газу (ЗПГ) до Німеччини обсягом близько 2 мільйонів тонн на рік, починаючи з 2026 року і протягом 15 років, повідомило катарське агентство QNA з посиланням на інформацію QatarEn.

"QatarEnergy підписала довгострокову угоду з ConocoPhillips про постачання ЗПГ до Німеччини терміном на 15 років, яка передбачає постачання близько 2 мільйонів тонн ЗПГ на рік, постачання розпочнеться у 2026 році", - йдеться у повідомленні агентства.

Катар протягом цього року вів інтенсивні переговори з владою Німеччини та приватними компаніями про початок постачання ЗПГ до цієї країни, яка робить зусилля щодо пошуку альтернатив постачанням російського газу.