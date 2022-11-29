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АНАЛІТИКА

В Україні пошкоджені 592 об’єкти теплопостачання

 

В Україні внаслідок ракетних ударів окупантів по енергетичній інфраструктурі пошкоджено 592 об'єкти теплопостачання, з яких уже відновлено 316.

Як передає Укрінформ, про це заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська сказала на.засіданні Штабу з підготовки об'єктів ЖКГ та ПЕК до осінньо-зимового періоду, повідомляє пресслужба Мінрегіону.

"В Україні пошкоджено 592 об'єкти теплопостачання, а саме: 444 котельні, 13 ТЕЦ, 7 ТЕС та 128 центральних теплових пунктів. Завдяки скоординованим діям на сьогодні вже відновлено 316 таких об'єктів", - зазначила чиновниця.

Наталія Хоцянівська поінформувала про стан підключення до опалення житлового фонду та об'єктів соціально-культурного призначення.

За оперативною інформацією з областей, загалом в Україні працює близько 99,7% котелень та підключено до опалення майже 100% житлових будинків, шкіл, дитячих садків та закладів охорони здоров'я. Залишаються не підключеними до опалення 225 житлових будинків із майже 72,4 тис. (без урахування Луганської та Херсонської областей).

Як повідомлялося, нещодавно Кабмін ухвалив рішення щодо надання 12,7 млрд грн НАК «Нафтогаз України» для закупівлі газу. Україна накопичила 14,6 млрд кубометрів газу, на складах ТЕС і ТЕЦ - 1,5 млн тонн вугілля.
 

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