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ОГТСУ пропонує уніфікувати вимоги до якості газу для розблокування Трансбалканського коридору
09:48 29.11.2022 |
ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) пропонує європейським операторам ГТС уніфікувати вимоги до якості газу, що допоможе розблокувати Трансбалканський коридор.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ОГТСУ.
Зазначається, що історично вимоги до якості газу на маршруті транспортування зі сходу на захід визначалися на основі фізико-хімічних характеристик російського газу.
"З огляду на плани ЄС замістити російський газ зрідженим газом або ресурсом з інших джерел прив'язка параметрів якості газу до відповідних показників газу з РФ втрачає актуальність. Адже якісний склад газу з інших джерел може відрізнятися від існуючих на даний момент вимог. Саме тому Оператор ГТС України запропонував уніфікувати вимоги до якості природного газу в південно-східному регіоні Європи", - йдеться у повідомленні.
В ОГТСУ наголосили, що уніфікація вимог дозволить усунути штучні бар'єри для транспортування газу та розблокує Трансбалканський маршрут. Це, у свою чергу, підвищить безпеку постачання та сприятиме пожвавленню транскордонної торгівлі.
Як повідомлялося, Україна планує зробити свій внесок у реалізацію плану REPowerEU, який передбачає створення доступного, безпечного, стійкого та сталого енергетичного ринку ЄС та поступового позбавлення залежності від російського викопного палива до 2030 року.
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