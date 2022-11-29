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Австрія надала понад 217 тонн гуманітарної допомоги українським енергетикам
09:17 29.11.2022 |
Австрія вже надала понад 217 тонн допомоги українським енергетикам і планує й надалі підтримувати відновлення енергосистеми України після російських атак.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики за результатами розмови міністра енергетики України Германа Галущенка із міністром з питань клімату, навколишнього середовища, енергетики, мобільності, інновацій та технологій Австрії Леоноре Гевесслер.
"Галущенко подякував колезі за підтримку, яку Австрія надала українському енергетичному сектору - це понад 217 тонн гуманітарної допомоги, які вже доставлені українським енергетичним компаніям і допомагають проводити відновлювальні роботи на об'єктах критичної енергетичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
Галущенко наголосив, що росія продовжує масовані атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури та мережі, які забезпечують електропостачання українців. Він зазначив, що такі обстріли можуть мати критичні наслідки, особливо в зимовий період.
Зі своєї сторони, Гевесслер запевнила, що Австрія буде і надалі підтримувати український енергосектор. Міністри обговорили напрямки співпраці для забезпечення першочергових потреб українських енергокомпаній в матеріалах та обладнанні.
Як повідомлялося, Литва відправила в Україну шість вантажівок з енергетичним обладнанням. Всього з початку війни литовські енергетичні компанії та організації вже надали спеціалізовану підтримку для ремонту і реконструкції українського енергосектору загальною вартістю 3 млн євро.
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