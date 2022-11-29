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АНАЛІТИКА

Trafigura не бачить проблем із забезпеченням Євросоюзу газом зимою

 

Євросоюз зможе уникнути дефіциту газу найближчої та наступної зими.

Про це на конференції Financial Times Commodities Asia Summit заявив голова одного з найбільших сировинних трейдерів Trafigura Джеремі Вейр, повідомляє Bloomberg.

За його словами, уникнути дефіциту палива Європа зможе за умови збереження сприятливої ​​погоди та продовження транзиту російського газу через Україну.

"Якщо це буде так, то, можливо, ми не матимемо великої проблеми наступної зими... Точно не скажу, але думаю, що серйозну проблему знято", - зазначив він.

За оцінкою Trafigura, цієї зими країни ЄС використають близько двох третин запасів газу у своїх сховищах. Це означатиме, що Європа зможе прожити майбутній зимовий період і збереже достатньо палива, щоб уникнути кризи і наступного року, зазначив Вейр.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: ЄС
 

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