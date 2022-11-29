Trafigura не бачить проблем із забезпеченням Євросоюзу газом зимою

Євросоюз зможе уникнути дефіциту газу найближчої та наступної зими.

Про це на конференції Financial Times Commodities Asia Summit заявив голова одного з найбільших сировинних трейдерів Trafigura Джеремі Вейр, повідомляє Bloomberg.

За його словами, уникнути дефіциту палива Європа зможе за умови збереження сприятливої ​​погоди та продовження транзиту російського газу через Україну.

"Якщо це буде так, то, можливо, ми не матимемо великої проблеми наступної зими... Точно не скажу, але думаю, що серйозну проблему знято", - зазначив він.

За оцінкою Trafigura, цієї зими країни ЄС використають близько двох третин запасів газу у своїх сховищах. Це означатиме, що Європа зможе прожити майбутній зимовий період і збереже достатньо палива, щоб уникнути кризи і наступного року, зазначив Вейр.