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Нафтогаз запросив у США додаткові обсяги газу для проходження зими
08:34 29.11.2022 |
Глава правління НАК Нафтогаз-Україна Олексій Чернишов звернувся до Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) для походження зими.
Про це йдеться на Facebook-сторінці Чернишова, передає Укрінформ.
«Продовжую співпрацю з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) у новій ролі - провів зустріч з Ерін МакКі, главою USAID - US Agency for International Development у Європі та Азії. Ключове - додатковий обсяг газу, необхідний для проходження цього опалювального сезону!», - заявив Чернишов.
Також піднімалося питання щодо поставок метанолу, газових компресорів, дизельних генераторів і обладнання для видобутку газу.
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