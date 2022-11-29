Нафтогаз запросив у США додаткові обсяги газу для проходження зими

Глава правління НАК Нафтогаз-Україна Олексій Чернишов звернувся до Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) для походження зими.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Чернишова, передає Укрінформ.

«Продовжую співпрацю з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) у новій ролі - провів зустріч з Ерін МакКі, главою USAID - US Agency for International Development у Європі та Азії. Ключове - додатковий обсяг газу, необхідний для проходження цього опалювального сезону!», - заявив Чернишов.

Також піднімалося питання щодо поставок метанолу, газових компресорів, дизельних генераторів і обладнання для видобутку газу.