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АНАЛІТИКА

В Україні розпочали роботу 99,7% котелень, відновлено 53,3% пошкоджених об'єктів - «Нафтогаз України»

 

Україна розпочала опалювальний сезон, попри постійні обстріли, повідомляє департамент з інтегрованих комунікацій НАК "Нафтогаз України" у понеділок за підсумками 11-го засідання Штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду під керівництвом голови правління "Нафтогазу" Олексія Чернишова.

"Запущено 99,7% котелень, забезпечено опаленням 99,6% житлових будинків, 97,9% садочків, 98,9% шкіл та 99,9% закладів охорони здоров'я... Водночас основне завдання сьогодні - забезпечити сталу роботу цих об'єктів, а також швидко відновити пошкоджені", - йдеться у пресрелізі компанії.

Крім того, за даними "Нафтогазу", на сьогодні відновлено 316 об'єктів теплопостачання або 53,3% загальної кількості уражених об'єктів. Особливі зусилля наразі спрямовано на налагодження роботи теплогенерувальних підприємств на звільнених територіях Харківської та Херсонської областей.

Чернишов закликав усіх бути готовими та оперативно реагувати на будь-які позаштатні ситуації. "Держава-терорист вкотре продемонструвала світові свою сутність. Також дякую всім енергетикам, які невтомно лагодять нашу інфраструктуру, щоб українці були зі світлом та в теплі", - сказав голова правління НАК "Нафтогаз України".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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