Фінансові новини
- |
- 28.11.22
- |
- 19:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В режимі екстрених відключень електроенергії мешканці Києва будуть отримувати електроенергію орієнтовно по 2-3 години двічі на добу
16:33 28.11.2022 |
Як повідомляє оператор "ДТЕК Київські електромережі", в умовах екстрених відключень за розпорядженням НЕК "Укренерго" споживання електроенергії у Києві потрібно знизити на 60%.
"Забезпечення світлом критичної інфраструктури - лікарень, насосних та теплових пунктів потребує 58% електроенергії, яка лишається. Для живлення побутових споживачів є тільки 42% електроенергії. Робимо все можливе, щоб подавати світло кожному клієнту по 2-3 години двічі на добу", - йдеться у повідомленні.
В компанії пообіцяли повернутися до відключення електроенергії за графіками щойно вдасться збалансувати ситуацію. ДТЕК також закликає киян максимально обмежити споживання електроенергії.
Як повідомлялося, за даними НЕК "Укренерго", зранку у понеділок, 28 листопада, дефіцит потужності у енергосистемі країни зріс до 27% із 20% напередодні через аварійні відключення блоків на кількох електростанціях. Водночас споживання продовжує зростати через погіршення погодних умов. Через це застосовуються аварійні відключення електроенергії по всій території України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада Європи одноголосно ухвалила рішення прирівняти порушення санкцій проти Росії до злочинів ЄС
|Страшний суд: Як цивілізований світ наближає трибунал для росії
|Кличко відповів на атаку Зеленського: «Маніпулювати не треба, починаються політичні танці»
|У Раді зареєстрували законопроєкт про Smart-ФОП
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Україні розпочали роботу 99,7% котелень, відновлено 53,3% пошкоджених об'єктів - «Нафтогаз України»
|Банки отримали більше 20 тисяч заявок від потенційних позичальників за програмою пільгової іпотеки
|Український бізнес зможе купувати електроенергію дешевше на ринку ЄС, – «Оператор ринку»
|Україна провела тестовий імпорт електроенергії з Румунії
|Одеський припортовий завод перепрофілювався на завантаження зерна на експорт
|В режимі екстрених відключень електроенергії мешканці Києва будуть отримувати електроенергію орієнтовно по 2-3 години двічі на добу
Бізнес
|Чи шкідливо заряджати телефон кілька разів на день: експерт дав відповідь
|Американська Nvidia офіційно пішла з Росії
|В Естонії затримали двох підозрюваних у криптошахрайстві на $575 млн
|Засновницю медичного стартапу Theranos Елізабет Голмс засудили до 11 років позбавлення волі
|Трамп відмовився повертатися до Twitter
|Маск відновив Трампа у Twitter. Чому ж політик не поспішає туди повертатись
|Чотириденний робочий тиждень став стандартним для 40% міжнародних компаній - опитування EY