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АНАЛІТИКА

В режимі екстрених відключень електроенергії мешканці Києва будуть отримувати електроенергію орієнтовно по 2-3 години двічі на добу

 

Як повідомляє оператор "ДТЕК Київські електромережі", в умовах екстрених відключень за розпорядженням НЕК "Укренерго" споживання електроенергії у Києві потрібно знизити на 60%.

"Забезпечення світлом критичної інфраструктури - лікарень, насосних та теплових пунктів потребує 58% електроенергії, яка лишається. Для живлення побутових споживачів є тільки 42% електроенергії. Робимо все можливе, щоб подавати світло кожному клієнту по 2-3 години двічі на добу", - йдеться у повідомленні.

В компанії пообіцяли повернутися до відключення електроенергії за графіками щойно вдасться збалансувати ситуацію. ДТЕК також закликає киян максимально обмежити споживання електроенергії.

Як повідомлялося, за даними НЕК "Укренерго", зранку у понеділок, 28 листопада, дефіцит потужності у енергосистемі країни зріс до 27% із 20% напередодні через аварійні відключення блоків на кількох електростанціях. Водночас споживання продовжує зростати через погіршення погодних умов. Через це застосовуються аварійні відключення електроенергії по всій території України.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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