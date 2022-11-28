«Газпром» передумав обмежувати поставки газу Молдові

Російський "Газпром" заявив, що поки не обмежуватиме подачу газу Молдові після того, як звинуватив Україну у крадіжці призначеного для Молдови газу.

Про це повідомила пресслужба "Газпрому".

За словами російської держкомпанії, "Молдовагаз" "усунула порушення з оплати "Газпрому" поточних поставок російського газу в листопаді". Раніше "Газпром" заявив, що в Україні нібито "осідає" частина призначеного для Молдови газу, і цю частину Молдова не оплатила. Як наслідок, РФ пригрозила Молдові обмежити подачу газу через ГВС "Суджа" з понеділка, 28 листопада.

Тепер же "Газпром" заявив, що отримав кошти за нібито "осівший" газ, тож вирішив не знижувати подачу газу для транзиту в Молдову.

При цьому компанія натякнула, що може надалі обмежити поставки газу в країну: "Газпром" залишає за собою право на скорочення або повне припинення поставок газу в разі порушення їх оплати". При цьому компанія звинуватила Молдову у "регулярному порушенні" країною зобов'язань з оплати поставок газу.