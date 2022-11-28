Литва відправила в Україну 6 вантажівок з енергетичним обладнанням.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс під час зустрічі з міністром енергетики Германом Галущенко повідомив, що впродовж останнього тижня з Литви в Україну відправлено 6 вантажівок з 114-ма трансформаторами різної потужності.

Всього Литва має намір надати 252 трансформатори.

Також наразі готується наступний пакет гуманітарної допомоги для енергетики України на суму 2 мільйони євро.

Зазначається, що з початку війни литовські енергетичні компанії та організації вже надали спеціалізовану підтримку для ремонту і реконструкції українського енергосектору загальною вартістю 3 млн євро.