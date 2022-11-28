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АНАЛІТИКА

Дефіцит в енергосистемі на ранок понеділка становить 27%, аварійні відключення застосовуються на всій території України - «Укренерго»

 

Дефіцит потужності в українській енергосистемі на ранок понеділка зріс до 27% порівняно з 20% на ранок неділі, повідомляє НЕК "Укренерго" у своєму телеграм-каналі.

"Унаслідок стрімкого зростання дефіциту потужності застосовуються аварійні відключення на всій території України. Причиною збільшення дефіциту потужності стали аварійні відключення блоків на кількох електростанціях. Водночас споживання продовжує зростати через погіршення погодних умов", - зазначається в повідомленні.

В "Укренерго" зазначають, що після усунення причин аварійних відключень блоки повернуться в роботу, що зменшить дефіцит в енергосистемі та знизить обсяги обмежень споживачів.

Водночас контрольовані аварійні відключення дають змогу збалансувати енергосистему та запобігати аварійним ситуаціям у мережах.

"Нагадаємо, що загальний дефіцит в енергосистемі - це наслідок уже семи хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі. Масштаби та складність пошкоджень дуже великі. Ремонти тривають цілодобово", - резюмували в компанії.

Як повідомлялося, внаслідок ракетної атаки РФ в середу, 23 листопада, українська енергосистема увійшла в блекаут і поступово відновлюється. На вечір четверга дефіцит електроенергії становив 50%, на ранок п'ятниці він знизився до 30%, на ранок суботи - до 25%, на ранок неділі - до 20%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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