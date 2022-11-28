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Канада виділила для України 10 млн доларів на генератори
08:04 28.11.2022 |
Канада виділила для України 10 млн доларів. Ці кошти підуть на закупку генераторів для критичної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра міжнародного розвитку Канади Харджита Саджана в Twitter.
"У той час, як Путін продовжує свої безрозсудні напади на безневинних людей, наша рішучість допомогти Україні лише зміцнюється. Ми виділили 10 мільйонів доларів Міжнародній організації з міграції для закупівлі та розповсюдження генераторів для критичної інфраструктури в Україні", - написав він.
За матеріалами:
РБК-Україна
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