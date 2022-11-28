Канада виділила для України 10 млн доларів на генератори

Канада виділила для України 10 млн доларів. Ці кошти підуть на закупку генераторів для критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра міжнародного розвитку Канади Харджита Саджана в Twitter.

"У той час, як Путін продовжує свої безрозсудні напади на безневинних людей, наша рішучість допомогти Україні лише зміцнюється. Ми виділили 10 мільйонів доларів Міжнародній організації з міграції для закупівлі та розповсюдження генераторів для критичної інфраструктури в Україні", - написав він.