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Кабмін дозволив купувати обладнання для об'єктів енергетики в обхід тендерів
20:52 25.11.2022 |
Кабінет міністрів на засіданні у п'ятницю, 25 листопада, вивів із електронної системи відкритих торгів закупівлі обладнання для будівництва об'єктів енергетики.
Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.
Відповідні зміни внесено до особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених законом "Про публічні закупівлі" на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування.
Йдеться про закупівлю товарів, робіт, послуг для будівництва об'єктів енергетики, призначених для виробництва енергії, за основними технічними показниками, погодженими Міністерством енергетики.
Згідно із внесеними змінами, придбання замовниками таких товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, може здійснюватись шляхом укладання договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу.
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