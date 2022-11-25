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Кабмін продовжив обов'язки постачальника електроенергії «останньої надії» ще на рік
17:58 25.11.2022 |
Кабінет міністрів на засіданні у п'ятницю, 25 листопада, продовжив термін виконання ДПЗД "Укрінтеренерго" функції постачальника електроенергії "останньої надії" ще на один рік до кінця 2023 року.
Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.
Він уточнив, що відповідні зміни внесено до розпорядження Кабміну №1023 від 12 грудня 2018 року.
За словами Мельничука, це дозволить забезпечити безперервне та гарантоване постачання електричної енергії споживачам.
Нагадаємо, за законом "Про ринок електроенергії" ціна на послуги постачальника "останньої надії" визначається за результатами конкурсу, під час якого визначається такий постачальник. Проте, оскільки відповідного конкурсу не відбулося, 12 грудня 2019 року Кабмін без конкурсу затвердив "Укрінтеренерго" як ППН до 1 січня 2021 року.
У грудні 2020 року Кабінет Міністрів продовжив обов'язки "Укрінтеренерго" як постачальника "останньої надії" на ринку електроенергії ще на рік. У грудні 2021 року Кабмін ухвалив аналогічне рішення.
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