USAID надає Україні 80 генераторів - посол США

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надає Україні 80 генераторів, повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"У той час, як Росія намагається відключити світло, USAID Ukraine надає 80 генераторів, щоб підтримувати електропостачання. Ця допомога є лише частиною відповіді США на жорстокі та постійні атаки Росії на критичну інфраструктуру України, тоді як ми продовжуємо стояти з Україною", - написала Брінк у твіттері у п'ятницю.