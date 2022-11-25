Прага передає сотні одиниць обладнання, щоб забезпечувати тепло і світло для Києва й Миколаєва

Прага передає сотні одиниць обладання для того, щоб допомогти забезпечувати світло й тепло у Києві та Миколаєві на час, поки інфраструктуру відновлюють після ракетних ударів РФ, а також обладнання для медичних установ.

Про це повідомив у своєму Twitter мер Праги Зденек Гржиб, пише "Європейська правда".

"Ми відправляємо пакет допомоги від Праги тим, хто потерпає від скоюваного Росією геноциду українців. Це 626 обігрівачів - 400 для Києва, 226 для Миколаєва, і 18 агрегатів - 10 для Києва, 8 для Миколаєва, а також медичне обладнання на 22 млн чеських крон для Центру громадського здоров'я та Міністерства охорони здоров'я... Ми будемо підтримувати Україну до її перемоги, і далі - під час повоєнної відбудови. Не можна поступатися злу", - написав він.

Майже одночасно Франція оголосила, що передає в Україну 100 потужних генераторів.

Нагадаємо, Європарламент та Європейська асоціація міст започаткували ініціативу "Генератори надії", метою якої є збір генераторів для України у великих обсягах.

Україна й до останнього масштабного ракетного удару по інфраструктурі отримувала генератори від країн Європи. Як повідомляли в уряді на початку листопада, на той час Україна отримала загалом близько 500 генераторів від 17 країн ЄС.