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АНАЛІТИКА

Франція відправляє в Україну 100 потужних генераторів - глава МЗС

 

Щоб допомогти українцям вистояти, Франція відправляє в Україну 100 французьких потужних генераторів, повідомила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна.

"Щоб допомогти населенню України вистояти, Франція відправляє в Україну 100 французьких потужних генераторів, у той час як Росія хоче зробити зиму зброєю війни", - написала вона у твіттері.

Міністр наголосила, що удари по об'єктах цивільної інфраструктури є воєнними злочинами.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Франція
 

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