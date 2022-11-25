Франція відправляє в Україну 100 потужних генераторів - глава МЗС

Щоб допомогти українцям вистояти, Франція відправляє в Україну 100 французьких потужних генераторів, повідомила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна.

"Щоб допомогти населенню України вистояти, Франція відправляє в Україну 100 французьких потужних генераторів, у той час як Росія хоче зробити зиму зброєю війни", - написала вона у твіттері.

Міністр наголосила, що удари по об'єктах цивільної інфраструктури є воєнними злочинами.