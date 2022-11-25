Дефіцит потужності в енергосистемі до 11:00 п'ятниці скоротився до 30% - «Укренерго»

Дефіцит потужності в енергосистемі України до ранку п'ятниці, 25 листопада, скоротився до 30%, повідомила НЕК "Укренерго".

"Станом на 11:00 виробники електроенергії забезпечили понад 70% потреб споживання в країні. Насамперед заживлено об'єкти критичної інфраструктури в усіх областях: котельні, газорозподільні станції, водоканали, очисні споруди, у деяких регіонах працює громадський електротранспорт", - повідомило "Укренерго".

Атомні станції набирають потужність, забезпечені потреби Запорізької АЕС.

"Незважаючи на отримані внаслідок ракетного обстрілу пошкодження, працюють тепло- та гідроелектростанції, теплоелектроцентралі, включилася в роботу частина "зеленої" генерації, - описали ситуацію в "Укренерго".

Водночас через дефіцит потужності в усіх регіонах запроваджено як планові, так і аварійні графіки відключень, зазначили в компанії.

Водночас там наголосили, що тривають роботи з відновлення електроживлення побутовим споживачам, хоча темпи відновлення сповільнюються через складні погодні умови: сильний вітер, дощ та мінусову температуру вночі, які призводять до обмерзання та обриву проводів у розподільчих мережах, посилюючи ситуацію із ушкодженнями об'єктів російськими обстрілами.

Ремонтні бригади "Укренерго" разом із колегами з обленерго працюють цілодобово, ліквідуючи пошкодження, наголосили в "Укренерго".

Як повідомлялося, на вечір четверга дефіцит потужності в енергосистемі становив 50%.

