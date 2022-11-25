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Великобританія анонсувала мільйонну зимову підтримку України
12:12 25.11.2022 |
Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі відвідав Україну з неанонсованим візитом. У п'ятницю, 25 листопада, він опублікував у Twitter своє фото з українським колегою Дмитром Кулебою в Києві.
"Словами не зберегти світло цієї зими. Слова не захистять від російських ракет. Великобританія не просто говорить про Україну, ми надаємо конкретну підтримку для захисту України", - написав він.
Зокрема, міністр анонсував пакет "практичної" підтримки, яка допоможе Україні перезимувати. Лондон спрямує три мільйони фунтів стерлінгів на відновлення української інфраструктури, а крім того виділить додаткове фінансування для підтримки жертв сексуального насильства. Україна також отримає 35 автівок екстреної допомоги та шість броньованих автомобілів.
"Наша підтримка триватиме стільки, скільки потрібно для відновлення цієї чудової країни" - цитує заяву Клеверлі британський телеканал Sky News.
Візит Клеверлі відбувся невдовзі після того, як Україну відвідав новий прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак.
Вертольоти та зенітні гармати від Великобританії
Під час зустрічі 19 листопада з президентом України Володимиром Зеленським у Києві Сунак оголосив нову військову допомогу на 50 мільйонів фунтів (близько 57,5 мільйона євро). До нього увійшли 125 зенітних гармат і засоби для боротьби з іранськими дронами. Також британський прем'єр пообіцяв надати Києву зимове спорядження для військових і гуманітарну допомогу на 16 мільйонів фунтів (близько 18,4 мільйона євро).
Нещодавно в британському уряді повідомили, що Лондон вперше від початку війни передасть Україні гелікоптери.
Великобританія вже надала Києву сотні ракет, переносні протитанкові та зенітно-ракетні комплекси, п'ять систем протиповітряної оборони, понад сотню броньованих машин та інше обладнання.
У 2023 році британський уряд планує виділити щонайменше 2,3 мільярда фунтів стерлінгів на військову підтримку України - суму, аналогічну виділеній в 2022 році.
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