Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Великобританія анонсувала мільйонну зимову підтримку України

 

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі відвідав Україну з неанонсованим візитом. У п'ятницю, 25 листопада, він опублікував у Twitter своє фото з українським колегою Дмитром Кулебою в Києві.

"Словами не зберегти світло цієї зими. Слова не захистять від російських ракет. Великобританія не просто говорить про Україну, ми надаємо конкретну підтримку для захисту України", - написав він.

Зокрема, міністр анонсував пакет "практичної" підтримки, яка допоможе Україні перезимувати. Лондон спрямує три мільйони фунтів стерлінгів на відновлення української інфраструктури, а крім того виділить додаткове фінансування для підтримки жертв сексуального насильства. Україна також отримає 35 автівок екстреної допомоги та шість броньованих автомобілів.

"Наша підтримка триватиме стільки, скільки потрібно для відновлення цієї чудової країни" - цитує заяву Клеверлі британський телеканал Sky News.

Візит Клеверлі відбувся невдовзі після того, як Україну відвідав новий прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак.

Вертольоти та зенітні гармати від Великобританії

Під час зустрічі 19 листопада з президентом України Володимиром Зеленським у Києві Сунак оголосив нову військову допомогу на 50 мільйонів фунтів (близько 57,5 мільйона євро). До нього увійшли 125 зенітних гармат і засоби для боротьби з іранськими дронами. Також британський прем'єр пообіцяв надати Києву зимове спорядження для військових і гуманітарну допомогу на 16 мільйонів фунтів (близько 18,4 мільйона євро).

Нещодавно в британському уряді повідомили, що Лондон вперше від початку війни передасть Україні гелікоптери.

Великобританія вже надала Києву сотні ракет, переносні протитанкові та зенітно-ракетні комплекси, п'ять систем протиповітряної оборони, понад сотню броньованих машин та інше обладнання.

У 2023 році британський уряд планує виділити щонайменше 2,3 мільярда фунтів стерлінгів на військову підтримку України - суму, аналогічну виділеній в 2022 році. 
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,0716
  0,3035
 0,80

Курс обміну валют на сьогодні, 09:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6500  0,01 0,02 40,4750  0,04 0,10
EUR 40,0833  0,12 0,29 41,4406  0,29 0,70

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес