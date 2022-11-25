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АНАЛІТИКА

Україна планує закуповувати електроенергію у Європи

 

НЕК "Укренерго" розробляє механізм імпорту електроенергії з Європи в Україну обсягом 500 мВт, повідомив у телемарафоні "Єдині новини" голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, енергосистема Євросоюзу здатна допомогти Україні і виконати комерційний імпорт технічно можливо.

"Укренерго забезпечує можливість такого імпорту обсягом 500 мВт і навіть 600 мВт. Потрібні спеціальні механізми для гарантування цього імпорту, оскільки ціна електроенергії у Європі вища, ніж в Україні", - сказав Кудрицький. 

Він вважає, що на загальних комерційних засадах в Україні навряд чи хтось захоче купувати електроенергію в Європі.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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